Angstaanjagend: journalist belaagd door anti-lockdowndemonstranten

BBC-journalist Nicholas Watt is in Londen belaagd door een groep anti-lockdown demonstranten. Dat gebeurde op de stoep van Downing Street bij de ambtswoning van premier Boris Johnson. Op sociale media is te zien hoe de verslaggever zich ternauwernood in veiligheid kan brengen terwijl hij wordt aangevallen en voor verrader wordt uitgemaakt.

De demonstranten hadden zich rond Downing Street verzameld op het moment dat Boris Johnson aankondigde dat het geplande einde van de lockdown met zeker vier weken wordt uitgesteld. Dit omdat het aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen weken weer fors toeneemt in Groot-Brittannië, onder meer veroorzaakt door de Delta-variant.

These are disgraceful scenes. But this isn't a new phenomenon – abuse & violence has been aimed at Anna Soubry, Owen Jones, Ash Sarkar & serious threats of violence have been made against MPs. This situation demands action before it gets even worse. pic.twitter.com/MWs7dS1197

— HOPE not hate (@hopenothate) June 15, 2021