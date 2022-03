Angstaanjagende beelden tonen gevolg van extreme regenval Australië

De oostkust van Australië wordt geteisterd door stortregens en overstromingen, waardoor veel huizen inmiddels compleet zijn verwoest. Op timelapse-videobeelden van de bewakingscamera’s van de Queensland Reconstruction Authority is te zien hoe angstaanjagend hard het water steeg.

Premier Scott Morrison kondigde donderdag aan dat Queensland officieel wordt aangemerkt als rampgebied, tot grote frustratie van deelstaatpremier Annastacia Palaszczuk die vindt dat Morrison een week te laat in actie komt. Het water is inmiddels gezakt en de lokale overheid is begonnen aan herstelwerkzaamheden. Palaszczuk wil dat de nationale overheid diep in de buidel tast om de schade te compenseren.

