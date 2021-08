Ankie Broekers-Knol die zelfs nog tijdens de opmars van de Taliban gevluchte Afghanen wilde uitzetten, zorgde deze week opnieuw voor totale verbijstering door op eigen houtje het leven van gevluchte kinderen zo moeilijk mogelijk te maken, waarbij ze en passant nog even zowel de Tweede Kamer als de top van de IND buitenspel zette. ‘Ankie Broekers-Knol is de trotse rechtsbuiten van de VVD’, aldus Marcel van Roosmalen in zijn Druktemakers-column in De Nieuws BV die een keur aan associaties heeft bij de naam van de demissionaire VVD-staatssecretaris.

