Anonieme bronnen vinden Arib ‘achterbaks en onbetrouwbaar’

Verscheidene partijen willen dat Khadija Arib (PvdA) geen nieuwe termijn als Kamervoorzitter krijgt. Dat bericht RTL Nieuws op basis van gesprekken met tien (oud) politici en ambtelijk betrokkenen bij Hoge Colleges van Staat, zoals de Rekenkamer en Tweede en Eerste Kamer. De anonieme bronnen noemen haar ‘leugenachtig’, ‘manipulatief’, ‘achterbaks en onbetrouwbaar’. Ze krijgt onder meer het verwijt dat ze alles doet om bij de PVV in het gevlij te komen.

Ze heeft de steun van die partij nodig om na de verkiezingen nogmaals tot voorzitter gekozen te worden. (…) “Dat is ook de reden waarom ze zich zo verzet tegen invoering van een digitaal quorum in de Tweede Kamer. De PVV was daar ook tegen.” Was dat quorum ingevoerd, dan zou bijvoorbeeld PVV-leider Geert Wilders nooit zijn stunt hebben kunnen uithalen over het plotseling aanvragen van een hoofdelijke stemming over de salarissen in de zorg.