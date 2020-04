Anthony Fauci: ‘We moeten nooit meer handen schudden’

Door de coronacrisis kan er wel eens definitief een einde komen aan de in de Nederlandse cultuuroorlog van de afgelopen jaren zo fel bevochten verplichting om iedereen, altijd en overal de hand te schudden. Als het aan Anthony Fauci ligt, stoppen we voorgoed met deze middeleeuwse begroeting.

“Om eerlijk te zijn denk ik dat we nooit meer handen moeten schudden”, zegt Trumps voornaamste adviseur in de strijd tegen het coronavirus, in een podcast van The Wall Street Journal. “Het zou niet alleen goed zijn om besmetting met het coronavirus te voorkomen, maar ook om het aantal griepgevallen dramatisch te laten dalen.”

Fauci waarschuwt dat we niet van de ene op de andere dag terug kunnen naar de situatie van voor de coronacrisis. Als het aantal geïnfecteerde personen daalt, kunnen de lockdown-maatregelen langzaam en stap voor stap worden versoepeld. “Het is geen lichtknopje dat je aan en uit doet.”

Afzien van handen schudden is volgens Fauci een vereiste om de teugels in andere opzichten weer een beetje te laten vieren. Een andere maatregel waar we volgens de immunoloog voorlopig nog niet zonder kunnen, is “dwangmatig handenwassen”.

Foto: The White House