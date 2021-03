Anti-Aziatisch geweld tegen 65-jarige vrouw schokt Amerikanen

In de Verenigde Staten neemt het geweld tegen mensen met een Aziatische achtergrond toe, meldt The New York Times. Maandag was er weer een schokkend geval in de buurt van Times Square in New York. Daar schopte een man een 65-jarige vrouw van Filipijnse afkomst plotseling in haar buik. Nadat ze op de grond was gevallen, schopte hij haar op haar hoofd. “Je hoort hier niet”, riep hij.

Drie mannen, onder wie een beveiligingsmedewerker, keken toe vanuit de lobby van een luxe appartementencomplex. Ze grepen niet in. Toen de vrouw probeerde overeind te komen, deed de beveiligingsmedewerker de deur dicht. De New Yorkse politie heeft videobeelden vrijgegeven van het geweld. Burgemeester Bill de Blasio noemt de aanval “walgelijk en schandalig”.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 3/29/21 at approx 11:40 AM, in front of 360 W 43 St in Manhattan, the suspect punched and kicked a 65-year-old woman while making anti-Asian statements. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/WRE4kSHtRG — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2021

Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal meldingen bij de politie van anti-Aziatisch racisme gestegen. Aziatische Amerikanen worden ten onrechte verantwoordelijk gehouden voor de verspreiding van het virus. De New Yorkse politie heeft in de eerste drie maanden 33 meldingen gehad van anti-Aziatische misdrijven. In 2020 waren dat er 28.

Eerder deze maand kwam het anti-Aziatische geweld in de VS in de schijnwerpers te staan door de moord op zes vrouwen met een Aziatische achtergrond. De dader, de 21-jarige Robert Aaron Long, opende het vuur bij drie massagesalons. Long verklaarde tegenover de politie dat hij geen racistisch motief had. Hij wilde met de moorden naar eigen zeggen iets doen aan zijn seksverslaving.

In januari viel een 19-jarige man in San Francisco een 84-jarige Thaise immigrant aan. De bejaarde overleefde dat niet.

Naar aanleiding van het toegenomen racisme zet de New Yorkse politie undercover-agenten in die een oogje in het zeil houden in buurten waar veel mensen met een Aziatische achtergrond wonen.