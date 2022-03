Anti-feminist wint Zuid-Koreaanse presidentsverkiezing met minimaal verschil

Geen video? Klik hier.

De conservatieve Yoon Suk-Yeol, die onder meer met een zeer anti-feministische agenda campagne voerde, heeft de presidentsverkiezingen gewonnen. Het verschil met zijn tegenstander, de zittende president Moon Jae-in die 47,8 procent van de stemmen haalde in een uiterst gepolariseerde strijd, bedroeg 0,7 procent.

Yoon van de conservatieve People Power Party is een magistraat die nooit een politieke functie heeft bekleed. Hij mikte onder meer op stemmen van rancuneuze jonge mannen met de belofte dat hij met ministerie voor gender gelijkheid zal opheffen. Yoon ontkent dat er in Zuid-Korea sprake is van systematische gender discriminatie, ondanks duidelijke bewijzen van het tegendeel. Koreaanse vrouwen protesteren regelmatig tegen het aanhoudende seksueel geweld in het land. Een vrouwenrechtenactiviste stelt dat Yoon een precedent schept door als president vrouwen te ridiculiseren.

Het is mogelijk dat zijn tegen vrouwen gerichte campagne hem de overwinning heeft bezorgd. Volgens exit polls haalde Yoon 58,7 procent van de stemmen onder mannen in de twintig. Zijn tegenstander bleef bij die groep steken op 36,3 procent. Bij vrouwen in de twintig was het juist andersom. Slechts 33,8 procent van hen stemde voor hem en 58 procent voor zijn opponent. In de Ierse The Journal noemt een vrouwelijke kiezer de massale steun van jonge mannen voor Yoon “absoluut angstaanjagend, vanuit het gezichtspunt van de vrouw.”

De campagne ging ook over heel andere zaken. Zo belooft Yoon de corruptie aan te pakken, een enorm probleem in het land. Iedere nog levende president van het land is veroordeeld geweest wegens corruptie. Het is bovendien gebruikelijk dat een zittende president na vijf jaar wordt weggestemd in het zwaar verdeelde land. Yoon heeft ook beloofd een hardere politiek te voeren tegen buurland Noord-Korea wat de spanningen in het gebied mogelijk doet toenemen.