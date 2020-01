‘Anti-war’ president Trump dropt recordaantal bommen in Afghanistan

Het Amerikaanse leger heeft vorig jaar in Afghanistan een recordaantal bommen laten vallen. In totaal zijn er in 2019 door de VS 7.423 bommen in het land gedropt. Het cijfer toont een dramatische toename van bomaanslagen in Afghanistan. In 2009, toen Obama nog aan de macht was, vielen er 4.147 Amerikaanse bommen.

De VS heeft meer luchtbombardementen uitgevoerd sinds Trump in 2016 aan de macht kwam. Daarvoor heeft Washington bepaalde vereisten aangepast, die een militaire operatie veroorloven. Zo wordt er minder rekening gehouden met het voorkomen van burgerslachtoffers, gezien de voorwaarde werd opgeheven dat doelwitten in de buurt moeten zijn van Amerikaanse of Afghaanse troepen.

De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk hun zorgen geuit over de toename van luchtaanvallen in het land, die hebben geleid tot een dramatische toename van burgerslachtoffers.

The US have dropped a record number of bombs last year in Afghanistan – more than at any other time in the past decade https://t.co/ppC3MzsXiH pic.twitter.com/8v6gHnbUaO — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 29, 2020

Op zondag zijn ten minste zeven burgers, waaronder drie kinderen, gedood bij luchtaanvallen door de regering in de noordelijke Balkanprovincie van Afghanistan. Woedende burgers kwamen diezelfde dag bijeen om te protesteren tegen de voortdurende luchtaanvallen en de slachtoffers te herdenken. Eerder deze maand vielen er meer dan 60 burgerslachtoffers bij een Amerikaanse drone-aanval, op een hoge commandant van een afsplitsingsgroep van de Taliban in de provincie Herat.

In de eerste helft van 2019 werden 717 burgers gedood door regeringstroepen. Dat betekent een stijging van 31 procent ten opzichte van een jaar eerder, aldus de VN. In oktober meldde de VN vanuit betrouwbare bronnen dat er minstens 30 burgers omkwamen bij Amerikaanse luchtaanvallen op vermeende Taliban-drugslaboratoria. De Amerikaanse regering ontkent deze claim. De bombardementen waren gericht op 60 locaties in de provincie Farah en de aangrenzende provincie Nimruz.

De VS zegt zich te willen terugtrekken uit Afghanistan, op voorwaarde dat de Taliban niet langer aanslagen in het buitenland pleegt. De Amerikaanse interventie in Afghanistan duurt inmiddels 18 jaar en heeft de VS ongeveer 1000 miljard dollar en 2400 levens gekost. De vredesonderhandelingen zijn gestart op initiatief van president Trump. Voorafgaand aan de naderende presidentsverkiezingen wenst hij in ieder geval een voorlopig akkoord te bereiken over het terughalen van de 14.000 aanwezige militairen. Hij noemde de aanwezigheid in Afghanistan vorig jaar ‘belachelijk’.

Why are we continuing to train these Afghanis who then shoot our soldiers in the back? Afghanistan is a complete waste. Time to come home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2012

In december vorig jaar kwam naar buiten dat de Amerikaanse regering de bevolking jarenlang heeft misleid over de oorlog in Afghanistan. Zo verzweeg de regering mislukkingen, manipuleerde statistieken en presenteerde niet-behaalde successen, meldde de The Washington Post.

De ruim tweeduizend pagina’s aan onthullende documenten zijn het resultaat van een onderzoeksproject van de Amerikaanse inspecteur-generaal voor Afghanistan. Het Pentagon verklaarde dat er ‘geen intentie’ was om het Congres of het publiek te misleiden. De Democraten eisen dat Trump vaart zet achter zijn pogingen om via een vredesdeal met de Taliban een terugtrekking te regelen. “De oorlog in Afghanistan is een episch falen van beide partijen”, twitterde de Democratische volksvertegenwoordiger Ted Lieu. “Het is tijd om te vertrekken uit Afghanistan. Nu.”

cc-foto: U.S. Army