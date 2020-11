Antisemiet Baudet vreest dat hij niet kan meedoen aan verkiezingen

Bij conflicten in rechts-radicale partijen trekken de extremisten vaak aan het langste eind, vertelde politicoloog Sarah de Lange donderdag in Nieuws en Co. De gematigde vleugel splitst zich af, terwijl de radicalen de controle in handen krijgen. De extremisten hebben ook electoraal vaak meer succes, weet De Lange, die onderzoek doet naar rechts-populistische partijen.

Het conflict ontstaat doorgaans als het slecht gaat in de peilingen. De ruzie bij Forum, dat de afgelopen maanden een vrije val maakte in de polls, voltrekt zich tot nu toe volgens het boekje. Talloze actieve partijleden ‘ontdekken’ opeens dat ze lid zijn van een extremistische partij, met een leider die racistische en antisemitische opvattingen huldigt.

Senator senator Nicki Pouw-Verweij schreef eerder deze week in een brief dat Baudet zich vorige week vrijdag tijdens een diner racistisch uitliet over zwarten. Ook debiteerde hij antisemitische samenzweringstheorieën. Pouw-Verweij en verscheidene andere kopstukken van Forum hebben hun lidmaatschap opgezegd, en ook afgevaardigden in de provincies keren de partij de rug toe.

Desondanks heeft Baudet de touwtjes nog altijd niet in handen bij FvD. Op Twitter klaagt hij dat “de coupplegers” hem “wederrechtelijk en in strijd met de statuten hebben uitgeschreven als bestuurder bij de KVK”. Maar zelfs als Baudet weer wordt ingeschreven, dreigen de stemmen in het bestuur te staken. Baudet heeft fraudebankier Olaf Ephraim aan zijn kant staan, maar vindt IT-ondernemer Rob Rooken en senator Lennart van der Linden tegenover zich: 2-2.

“Als dat niet verandert, betekent dat dat Forum niet mee kan doen aan de verkiezingen. We kunnen dan geen lijst inleveren met kandidaten, we kunnen geen verkiezingsprogramma indienen, we kunnen geen campagne voeren, we kunnen geen geld uitgeven”, jammert Baudet. “De partij is nu gegijzeld.”