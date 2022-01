Antisemiet slaat avond voor Holocaustherdenking twee joodse mannen in elkaar

Een 18-jarige man is in maandagavond Noord-Londen opgepakt na een gewelddadige antisemitische aanval op twee joodse mannen. Dat meldt The Independent. Het geweld is op video vastgelegd. De politie beschouwt de aanval als een antisemitisch haatmisdrijf.

De twee mannen sloten zojuist hun winkel af. Op beelden van de beviligingscamera aan de geven is te zien hoe de dader hun tegemoet loopt en iets tegen hen zegt. Het tweetal kijkt de man zichtbaar gechoqueerd aan terwijl hij langs hen loopt. Luttele ogenblikken later draait de dader om en begint op hen in te slaan.

A man has been arrested in Haringey after assaulting two Jewish men in Stamford Hill pic.twitter.com/zl28zn50rG — The Jewish Chronicle (@JewishChron) January 27, 2022

De dader kon kort na de aanval worden gearresteerd en zit nog vast. De twee mannen zijn naar het ziekenhuis overgebracht voor hun verwondingen. Een van hen had verschillende kneuzingen en een gebroken botje in zijn hand, de ander had eveneens kneuzingen en liep een oogkwetsuur op.

De aanval vond maandagavond plaats, de avond voor de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust op 27 januari. Volgens de Londense politiecommissaris van het district waar de aanval plaatsvond, is het geweld ‘een verschrikkelijke herinnering dat haatmisdrijven nog steeds bestaan.’