Anti-lockdownactivist Robin Fransman overleden aan corona

Econoom Robin Fransman, die sinds het begin van de pandemie aan de weg timmerde als allround corona-ontkenner en antivaxxer, is overleden aan covid-19. Dat meldt Het Parool.

Fransman was aanvoerder van Herstel NL, een verzameling zelfbenoemde deskundigen die meenden dat lockdowns niet nodig waren – als we maar bereid waren om 4 miljoen kwetsbare Nederlanders maandenlang op te sluiten. Ook economen als Coen Teulings en Barbara Baarsma waren bij Herstel NL betrokken.

Bij Op1 verklaarde Fransman vorig jaar dat een vaccin “niet kon werken” tegen corona. Ook schatte hij de kans om aan covid-19 te overlijden veel te laag in. Dit jaar radicaliseerde Fransman verder. Hij klaagde over een “staatsgreep in slow motion”, noemde het demissionaire kabinet een “junta“, verspreidde tweets van complotdenkers en plaatste onjuiste berichten over de ‘gevaren’ van vaccins. Elke anti-coronamaatregel trok hij in twijfel. Vorige maand toonde Fransman zich enthousiast over de rellen in Rotterdam, waarbij de politie verscheidene mensen neerschoot.

Op 3 december meldde Fransman, die zich niet had laten vaccineren, dat hij besmet was geraakt met corona. Hij noemde het een voordeel dat hij daardoor een vinkje in de CoronaCheck-app zou krijgen. Dinsdag overleed hij in het OLVG Oost in Amsterdam.

Corona positief. Het werd ook een keer tijd. — Robin Fransman (@RF_HFC) December 3, 2021

Via Twitter wensen mensen de nabestaanden van Fransman sterkte. Ewout Irrgang, voormalig SP-Kamerlid en lid van de Algemene Rekenkamer, schrijft dat hij “boos en verdrietig” is.