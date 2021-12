Antivaxxer probeert prik in kunstarm te laten zetten voor coronapas

Een Italiaanse man probeerde op wel heel creatieve wijze een coronapas te bemachtigen zonder daadwerkelijk gevaccineerd te worden. Hij kwam op de priklocatie opdagen met een kunstarm. Voor de prothese betaalde de man vermoedelijk enkele honderden euro’s. Daar komt nu mogelijk nog een fikse straf bovenop, want de man wordt nu aangeklaagd wegens fraude.

Een week geleden kondigde de Italiaanse overheid aan dat ongevaccineerden niet langer toegang krijgen tot sociale, culturele en sportieve activiteiten. Het veelbesproken 2G-beleid. Daar had de 50-jarige man uit Biella, in de omgeving van Turijn, weinig trek in en bestelde een arm.

Op de priklocatie ging het nog bijna goed, omdat de kunstarm verrassend veel op een echte arm leek. Pas nadat het prikker Filippa Bua opviel dat er geen enkele ader zichtbaar was en hij de arm wat beter inspecteerde en aanraakte, ontdekte hij het bedrog. De man probeerde de Bua vervolgens nog over te halen het spelletje mee te spelen, maar ook dat mislukte.

Volgens regiopresident Alberto Cirio grenst het bedrog aan het belachelijke, ‘ware het niet dat dit soort handelingen enorme gevolgen heeft. Het is onacceptabel in het licht van de offers die de hele gemeenschap brengt om de pandemie te bestrijden.’

De Italiaanse krant La Repubblica ontdekte nog een bericht op sociale media die vermoedelijk van de man uit Biella afkomstig is. In dat bericht was een lichaamspak te zien, compleet met valse armen en nek, te koop op Amazon. Bij de foto stond de tekst: ‘Zou het opvallen als ik dit draag? Misschien trek ik eronder nog wat extra kleren aan om te voorkomen dat de naald m’n echte arm raakt.’