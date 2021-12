Antivaxxers bedreigen huisartsen

Huisartsen in de regio Rotterdam worden bedreigd door antivaxxers. Op meerdere plekken zijn flyers en brieven bezorgd waarin staat dat de artsen worden berecht ‘voor oorlogsmisdaden’ en ‘ter verantwoording worden geroepen’, uitspraken die ook worden gedaan door onder meer Kamerleden van Forum voor Democratie. De Rotterdamse huisartsenkring spreekt schande van de intimidatiepogingen.

PZC beschrijft een van de bedreigingen:

Bij Huisartsenpraktijk Poortugaal Dorp kwam een soortgelijke bedreiging binnen, maar dan in de vorm van een poster die op een raam werd geplakt. ‘WAARSCHUWING’ staat er met schreeuwerige, rode letters op de poster die maandagochtend is aangetroffen. Verder staat er: ‘Ik voerde alleen maar bevelen uit’ is GEEN juridische verdediging. U zult terechtstaan voor misdaden tegen de mensheid en ter verantwoording worden geroepen!’. De maker van de poster somt daarna vier redenen op waarom ‘het vaccin’ onbetrouwbaar is. ‘Het is uw plicht om uw patiënt te informeren.’