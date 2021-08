Antivaxxers dringen school binnen, schelden leerlingen uit voor ‘NSB’ers’

Anti-vaccinatie-activisten zijn maandag een school in Drachten binnengedrongen. Bij ROC Friese Poort verstoorden zij een voorlichtingsbijeenkomst over vaccinatie. Leerlingen konden zich maandag ook laten vaccineren door een mobiel prikteam. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

De onderwijsinstelling had speciaal voor de demonstranten een vak gereserveerd buiten de school. Van daaruit riepen de viruswaanzinnigen leerlingen toe dat ze zich niet moesten laten inenten.

Volgens de krant liep de demonstratie uit de hand toen twee beruchte antivaxxers, advocaat Arno van Kessel en huisarts Elke de Klerk, het gebouw binnendrongen. Zij scholden scholieren uit voor ‘NSB’er’, terwijl ze medewerkers van de school en GGD’ers uitmaakten voor ‘kindermoordenaars’.

De Klerk en Van Kessel staan bekend om de onzin die zij onder meer via YouTube verspreiden. Eind vorig jaar besloot de Inspectie Gezondheidszorg een onderzoek in te stellen naar De Klerk nadat zij tijdens een demonstratie onder meer had verklaard dat mensen na een coronatest ‘eigendom van Microsoft’ zouden worden. Van Kessel was ooit kandidaat-Statenlid voor de PVV in Brabant.

De directeur van ROC Friese Poort is van plan aangifte te doen tegen de twee corona-ontkenners.

Foto: screenshot video Leeuwarder Courant