Antivaxxers geven iedereen de schuld behalve zichzelf

Op tv mag het programma De Slimste Mens dan populair zijn, op internet is het toch vooral smullen van De Domste Mens. En maak daar maar meervoud van want de competitie is hevig. NH Nieuws bijvoorbeeld brengt het verhaal van een paar echte kanjers. Ouders die zich beklagen dat hun kind niet naar zwemles kan vanwege de verplichte coronapas. Het begint meteen al goed want het kind kan wel naar zwemles alleen mogen de ouders die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren het zwembad niet in. Dat wil zeggen niet zonder coronapas. Ze kunnen wel naar binnen als ze zich laten testen maar zo ver gaat de liefde voor het kind niet.

“Maar ik ga toch niet elke week mezelf testen?”, zegt de moeder. “Bovendien kan je niet eens altijd gelijk ergens terecht om te testen.” Spijkerharde argumentatie waar geen speld tussen te krijgen is. De moeder die zegt dat de zwemles “heel belangrijk” is voor haar kind wil het zwembad niet direct de schuld geven maar constateert fijntjes: “Er zijn ook zwembaden die hier niet aan meewerken. Deze overheidsregels zijn gewoon niet houdbaar.” Je zou ook kunnen redeneren dat haar vaccinatieweigering niet houdbaar is maar dat gaat natuurlijk wel erg ver.

Ze stelt dat het zwembad de regels moet negeren en haar toch binnen moet laten want zij moet immers bij haar kind zijn als het zich omkleedt. “Je kunt die kinderen toch niet buiten laten omkleden in de winter en in de kou laten staan?” Kennelijk heeft ze nooit van Iceman gehoord. Buiten in de kou vernikkelen is juist goed voor je weerstand en je immuunsysteem, je weet wel dat ding in je lichaam dat er volgens de wappies voor zorgt dat je zonder vaccin kan als je het maar genoeg opvoert.

De moeder is niet de enige. Dat maakt het voor het zwembad onmogelijk om uitzonderingen te maken en de kinderen door de medewerkers te laten begeleiden. Er zijn zoveel weigerouders dat er teveel kinderen zijn voor een dergelijke speciale service. De beheerder van het zwembad krijgt van de liefhebbende ouders nare reacties. “Er waren hele boze ouders, die mij verwijten dat het mijn schuld is als hun kind verdrinkt,” noemt hij als voorbeeld. Dergelijke verwijten komen hard aan bij de professionals die met veel toewijding voor kinderen zorgen.

De moeder klaagt dat haar kind dat speciale aandacht nodig heeft ook minder goed op school presteert als hij niet kan zwemmen. Maar je even laten testen om dat op te lossen, of beter nog een vaccin nemen om jezelf, kind en de samenleving te beschermen, nee dat gaat echt te ver. Vrijheid is ook belangrijker dan moederliefde.

cc-foto: Donald West