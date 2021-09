Antivaxxers houden terugkeer naar normaal tegen

Vaccins zijn zonder twijfel een van de grootste medische uitvindingen ooit. Infectieziektes die eeuwenlang ongekende slachtingen aanrichtten, zijn er mee bedwongen. En in de 21ste eeuw leven we in de gelukkige omstandigheid dat er binnen een jaar verschillende vaccins beschikbaar zijn tegen een nieuw virus dat wereldwijd miljoenen slachtoffers heeft gemaakt.

Het is de aan de inentingscampagnes te danken dat we nu weer in grote groepen naar sportwedstrijden en voorstellingen kunnen. Ricky Wilson, frontman van de band Kaiser Chiefs, besloot daar afgelopen weekend tijdens een optreden op het Isle of Wight Festival even bij stil te staan. Hij vroeg de mensen om te juichen voor de verschillende vaccins die het mogelijk hadden gemaakt dat zij weer naar een concert konden. De leadzanger eindigde met het verzoek aan de mensen om hun mening te geven over antivaxxers. Het publiek reageerde met boe-geroep.

If there has ever been a reason to like @KaiserChiefs especially that legend @Rickontour its this one short video that will go down in history as the single greatest moment the world saw antivaxxers are well and truely NOTHING HHAHAHAHA #GameOverAntivaxxers pic.twitter.com/fBM8Msp22C — SharkyDX (@Sharky_vs_world) September 19, 2021

Het luidruchtige deel van de vaccinweigeraars reageerde op sociale media als door een wesp gestoken. De antivaxxers bedolven Wilson op Twitter onder scheldkanonnades. Voor de zanger reden om het sociale medium even gedag te zeggen. “Twitter is van jullie.”

In Nederland herinnerde Richard Kemper maandagavond aan het belang van vaccinaties. De cabaretier is blij dat dankzij CoronaCheck weer mogelijk is om veilig naar een theater te gaan, vertelde hij bij Op1. Wat corona kan aanrichten, heeft Kemper zelf kunnen zien na een voorstelling in maart vorig jaar. Vijftien bezoekers van een try-out in Elst raakten besmet, twee mensen overleden.

Beste @Veldhuis_Kemper . Mijn ouders zijn twee van de mensen die zo ernstig ziek zijn geworden tijdens het bewuste optreden. Verschrikkelijke tijd geweest. Veel dank voor de respectvolle manier waarop jullie daar mee omgaan. En alle succes gewenst met de nieuwe shows. https://t.co/xs5mg2y8C7 — Wouter Zwart NOS (@WouterZwart) September 21, 2021

De coronapas is niet waterdicht. Gevaccineerden kunnen nog steeds besmet raken en anderen besmetten – zij het dat die kans vele malen kleiner is dan bij mensen zonder inentingen. Het zijn nu vooral ongevaccineerden die andere ongevaccineerden aansteken. Om dat risico in de horeca, voetbalstadions en theaters te verkleinen, wordt mensen zonder inentingen gevraagd zich voor een bezoek te laten testen.

Antivaxxers – vaak dezelfde mensen die er vorig jaar nog voor pleitten om kwetsbare groepen thuis op te sluiten of in aparte treinwagons te vervoeren – schreeuwen moord en brand over ‘medische apartheid’.

Ook Kemper kreeg het verwijt dat hij een ‘collaborateur’ was. Want in de ogen van mensen die zelf met het virus heulen, ben je vandaag de dag al ‘fout’ als je besluit om weer het theater in te gaan. “Er zijn mensen die Veldhuis & Kemper leuk vinden, en mensen die het niet leuk vinden, maar we hebben nog nooit kritiek gehad op het feit dat we überhaupt optraden”, aldus een verbaasde Kemper.

Terwijl tal van cabaretiers staan te trappelen om weer de theaters in te gaan, heeft Hans Teeuwen besloten om zijn tournee enkele maanden uit te stellen. “Ik vond en vind het niet oké dat mensen een gehoorzaamheidscode moeten laten zien om binnen te komen”, schrijft hij in een verklaring.

Rob Zuidema, directeur van het Zwolse theater De Spiegel waar Teeuwen eind deze maand zou optreden, heeft een iets andere lezing, meldt De Stentor.