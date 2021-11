Antivaxxers krijgen rolberoerte omdat Sinterklaas is ingeënt

Een uitspraak van Dieuwertje Blok over de vaccinatiestatus van Sinterklaas heeft tot grote consternatie geleid onder antivaxxers. De presentatrice van het Sinterklaasjournaal meldde maandagochtend op Radio 538 dat de goedheiligman is ingeënt en mogelijk zelfs al een boosterprik heeft ontvangen.

Hart van Nederland bericht dat geharnaste vaccinatiehaters dit nieuws nauwelijks aankunnen. Zij vinden dat “het kinderfeest” wordt misbruikt. Een enkeling besluit Sinterklaas dit jaar zelfs te boycotten omdat hij is ingeënt. “Wij vieren dit jaar maar kerst.” (Misschien is het beter om haar niet te vertellen dat de Kerstman vorig jaar al werd gevaccineerd.)

De ophef doet denken aan de cultuuroorlog die dit weekend in de VS oplaaide nadat Big Bird uit Sesamstraat bekendmaakte te zijn ingeënt. Conservatieven beschuldigden de Amerikaanse neef van Pino onder meer van communistische sympathieën.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.

Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!

— Big Bird (@BigBird) November 6, 2021