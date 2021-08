Antivaxxers overlijden door hun eigen mening

In de Verenigde Staten zijn deze week twee prominente radicaal-rechtse vaccinweigeraars overleden aan covid-19. Woensdag overleed de 65-jarige radiopresentator Dick Farrel, die in zijn programma om de haverklap tekeer ging tegen mondmaskers (“gezichtluiers”), Anthony Fauci en coronavaccins. Begin juli noemde de geradicaliseerde Trump-fan de inentingen op Facebook “bogus bull shid”. Pas toen Farrel met covid-19 in het ziekenhuis belandde adviseerde hij zijn vrienden om toch een prik te gaan halen.

Op dezelfde dag overleed ook de 45-jarige Republikein H. Scott Apley uit Texas. Vijf dagen eerder deelde hij op Facebook nog een bericht waarmee hij ageerde tegen coronavaccins. De Texaanse politicus die bekendstond om zijn homohaat, stak geregeld de draak met de gevaren van covid-19. Hij maakte via sociale media onder meer reclame voor bijeenkomsten waar mondkapjes in brand werden gestoken. Ook verspreidde hij de leugen dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel quarantaine-overtreders in kampen zou willen opsluiten.

Farrel en Apley zijn bepaald niet de enige corona-ontkenners die hun curieuze overtuigingen met de dood moeten bekopen. Nieuwsuur-journalist Rudy Bouma heeft op Twitter een draadje met antivaxxers die aan corona zijn overleden. Onder hen een Noorse corona-ontkenner die illegale feestjes organiseerde, een 42-jarige bergbeklimmer die allerhande complottheorieën over vaccins geloofde, en een Keniaanse arts die vertrouwde op hydroxychloroquine.

Ook in Frankrijk overleed een vooraanstaande hydroxychloroquine-gelovige aan de gevolgen van covid-19: de voormalige apotheker Serge Rader. Hij speelde een belangrijke rol in de antivaccinatiebeweging en verklaarde in april tijdens een demonstratie dat coronavaccins dodelijk waren. Rader, die namens de conservatieve partij Debout la France kandidaat was voor verschillende politieke functies, belandde een maand later in het ziekenhuis.

Voor vrijwel alle vaccinweigeraars geldt dat ze op hun sterfbed spijt krijgen. Zo erkende de 58-jarige Brit Leslie Lawrenson kort voor zijn overlijden op 2 juli dat hij een “verschrikkelijke fout” had gemaakt door zich niet te laten inenten. Hij vertelde zijn vriendin en dochter dat de vaccins “experimenteel” waren en dat er meer mensen zouden overlijden door vaccinatie dan door covid-19.

Vaccinweigeraars die hun volgers er na een besmetting op wijzen dat corona een vervelende ziekte is, kunnen niet altijd op veel begrip rekenen. Zo kreeg de Nederlandse vaccinweigeraar Jan Roos, die tweemaal met corona besmet raakte, berichten van corona-ontkenners dat hij betaald zou krijgen voor zijn “bangmakerij”. “Ik ben nu opeens, omdat ik ziek thuis ben met corona, een handlanger van Hugo de Jonge.”

Foto: screenshot Newsmax