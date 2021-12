Antivaxxers wilden moordaanslag plegen op minister

Antivaxxers hadden vergevorderde plannen om de Duitse deelstaatminister van Saksen te vermoorden. Speciale eenheden van de politie hebben in de stad Dresden invallen gedaan. Of daarbij aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.

De invallen volgden op informatie van omroep ZDF. Die had inzage gekregen in berichten op messenger-app Telegram, waarin plannen werden besproken voor een aanslag op minister Michael Kretschmer. De leden van de groep wekten de suggestie dat ze over wapens beschikten. De politieactie richtte zich op zeker zes locaties.

In Saksen ligt de vaccinatiegraad onder het landelijk gemiddelde. Eerder al verzamelde een grote groep antivaxxers zich bij de woning van Kretschmer. Andere politici, zoals de federale minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD), werden ook bedreigd door extremistische ongevaccineerden.