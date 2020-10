Anton Wachterprijs naar Annemarie Haverkamp voor debuutroman De Achtste Dag

Annemarie Haverkamp, die op Joop wekelijks schrijft over leven met haar meervoudig gehandicapte zoon Job, heeft de Anton Wachterprijs 2020 gewonnen. De prijs wordt iedere twee jaar toegekend aan de schrijver van het beste literaire prozadebuut. Annemarie schreef de roman De Achtste Dag.

Volgens de jury weet ze zich in haar debuut te profileren ‘als een auteur die een dilemma of drama verfijnd en subtiel over het voetlicht weet te krijgen. Zonder larmoyant te worden schetst zij in acht dagen de problemen van de ongeneeslijk zieke vader. Sinds de dood van zijn vrouw, een voormalig balletdanseres, draagt timmerman Egbert Tol de zorg voor zijn zwaar gehandicapte zoon. Hij doet dat met liefde, humor en grote vindingrijkheid. Een onmogelijk zwaar thema, maar beheerst en met groot vakmanschap geschilderd. Tederheid en harde werkelijkheid gaan hand in hand’

Annemarie Haverkamp is hoofdredacteur van het universiteitsblad Vox van de Radboud Universiteit in Nijmegen en publiceert daarnaast columns in diverse media. De Anton Wachterprijs, vernoemd naar de hoofdpersoon uit acht romans van Simon Vestdijk, wordt dit jaar voor de 22e keer toegekend. Voor deze editie las de jury – Gerbrand Bakker, Kees ‘ t Hart, Joke Linders, Marja Pruis en voorzitter Geart de Vries – 127 boeken. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder meer Arnon Grunberg, A.F.Th. van der Heijden, Tessa de Loo, Peter Buwalda en Maartje Wortel. De prijs bestaat uit een bedrag van 2000 euro en een beeldje van Anton Wachter en wordt op 7 november uitgereikt in Harlingen.

cc-foto: Sicko2007