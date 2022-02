AOC: Onzeker of VS over tien jaar nog een democratie is

Geen video? Klik hier.

Alexandria Ocasio-Cortez, het progressieve boegbeeld in het Amerikaanse parlement, zegt dat het onzeker of de Verenigde Staten over tien jaar nog wel een democratie is. “Ik denk dat er een zeer reëel risico bestaat dat dat niet het geval is,” verklaart ze in een interview met het gezaghebbende weekblad The New Yorker. “Ik denk dat we het risico lopen dat we een regering krijgen die zich voordoet als democratie, die probeert te doen alsof het dat is, maar het niet is.”

In een toelichting tegen CNN zegt interviewer David Remnick dat haar woorden in feite al waarheid zijn. “We hebben het er eigenlijk al de hele dag over. Er zijn problemen met de Grondwet die ondemocratisch zijn en een volksvertegenwoordiging die grote delen van de bevolking niet vertegenwoordigt.” Hij waarschuwt dat het onderdeel is van een wereldwijde beweging die tracht democratieën te ondermijnen.

Remnick wijst er op dat extreemrechtse figuren zijn doorgedrongen tot het midden en dat leugens in het debat doorgaan voor waarheid.