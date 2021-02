AOC: Republikeinen gebruiken tactiek van misbruikers

Het Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez heeft in Instagram Live-video hard uitgehaald naar haar Republikeinse collega’s die zeggen dat ze niet te lang moet blijven stilstaan bij de bestorming van het Capitool.

“Ze zeggen dat we door moeten, dat het niet zoveel voorstelde, dat we moeten vergeten wat er is gebeurd. Ze zeggen zelfs dat we onze verontschuldigingen zouden moeten aanbieden. Dat zijn dezelfde tactieken die misbruikers inzetten”, aldus Ocasio-Cortez. Ze voegde daaraan toe dat ze in het verleden zelf ook het slachtoffer is geweest van seksueel geweld.

Eerder vertelde de Democratische afgevaardigde uit New York al dat ze tijdens de bestorming van het Capitool vreesde voor haar leven. Nu vertelt ze hoe ze zich verstopte op de wc bij haar werkkamer. Ondertussen bonkten de indringers op de muren en riep een man: “Waar is ze? Waar is ze?”

AOC recounting her horrifying experience hiding in her office during the insurrection. “I thought I was going to die…I have never been quieter in my entire life.” pic.twitter.com/t2P6FU3mFU — Justice Democrats (@justicedems) February 2, 2021

Neonazi’s en racisten waren goed vertegenwoordigd onder de bestormers van het Capitool. Zo namen leden van de racistische organisatie de Proud Boys het voortouw bij de aanval.