Apenhuis in Duitse dierentuin in de as gelegd: geen overlevenden

Bij een brand in de dierentuin van het Duitse Krefeld, vlakbij Venlo, zijn alle mensapen in het apenhuis omgekomen. In het apenhuis dat in 1975 werd geopend, verbleven onder meer gorilla’s, chimpansees en orang-oetans. Het naastgelegen gorillaverblijf, waar zeven gorilla’s wonen, ontsnapte wel aan de ramp, meldt Der Spiegel.

Aktuell brennt das Affenhaus im #KrefelderZoo. Diverse Stellen berichten, dass alle Tiere in Sicherheit sein sollen. Diese Information wurde bisher aber weder durch die Feuerwehr noch der Zooleitung bestätigt. Auch zur Brandursache gibt es bisher nur Spekulationen. #krefeld pic.twitter.com/TqKqVVbP6H — Sascha Stracks (@SaschaStracks) January 1, 2020

Kort na middernacht werd er alarm geslagen. Op het moment dat de brandweer arriveerde, stond het apenhuis al in lichterlaaie. De politie vermoedt dat een papieren lampion in het apenverblijf de oorzaak is geweest voor de brand.

Politie op persconferentie: oorzaak brand is waarschijnlijk een wenslampion. Ze hebben er daarvan meerdere bij het apenverblijf gevonden. Dit soort papieren lampionnen zijn sinds 2009 verboden, vanwege brandgevaar. — Judith vd Hulsbeek (@juhuls) January 1, 2020

De brandweer houdt er volgens de WDR ook rekening mee dat de brand is ontstaan door vuurwerk. Via Twitter roept de politie ooggetuigen op zich te melden.

#Polizei #Krefeld ist tief betroffen. Im Affenhaus im #Zoo hat es einen schlimmen Brand gegeben. Die Ursache ist noch nicht klar. Viele Tiere sind gestorben. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an 021516340. Wir informieren, wenn es neue Infos gibt. — Polizei NRW KR (@polizei_nrw_kr) January 1, 2020

In verscheidene Duitse steden waren tijdens de jaarwisseling vuurwerkvrije zones. Die werden in veel gevallen ingesteld om de historische binnensteden van plaatsen als Aachen en München te beschermen.

De dierentuin blijft op nieuwjaarsdag gesloten.