Apotheker die rommelde met vaccin, blijkt complotdenker

De politie in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een ziekenhuisapotheker opgepakt die met 500 doses van het coronavaccin had gerommeld. Volgens de politie heeft de 46-jarige Steven Brandenburg toegegeven dat hij een complotdenker is. Hij gelooft ten onrechte dat het coronavaccin het DNA van mensen kan veranderen.

Brandenburg maakte een doos met het Moderna-vaccin onklaar door de flesjes twee keer twaalf uur uit de ijskast te halen. Hoewel het vaccin even buiten de ijskast bewaard kan worden, verliest het zijn werking als het te lang niet wordt gekoeld. De vaccins waren bedoeld voor zorgmedewerkers, schrijft The New York Times.

Complotdenkers beweren al geruime tijd dat mRNA-vaccins, zoals van BioNtech/Pfizer en Moderna, het DNA kunnen aanpassen. Dat klopt niet. Het mRNA verandert niets aan het DNA. De vaccins zorgen ervoor dat de cellen rond de prikplek zogeheten spike-eiwitten aanmaken, zodat het immuunsysteem de spikes (uitsteeksels) leert herkennen waarmee het coronavirus probeert cellen binnen te dringen. Het mRNA, dat van zichzelf al snel uit elkaar valt, wordt ook in de cellen snel afgebroken.

De ziekenhuisapotheker hangt allerhande samenzweringstheorieën aan. Hij denkt dat het einde van de wereld nabij is en gelooft dat de overheid van plan is om cyberaanvallen uit te voeren om het elektriciteitsnetwerk plat te leggen. Volgens de openbaar aanklager heeft Brandenburg huwelijksproblemen: zijn vrouw wil van hem scheiden. Eerder bracht hij al twee keer een pistool naar zijn werk.