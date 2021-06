Apple dekt met regenboogvlag LHBTI-onderdrukking in eigen App Store af

Techreus Apple ligt onder vuur. Hoewel het bedrijf voorafgaand aan de maand juni die in het teken staat van Pride, nog met een speciaal regenboogbandje kwam voor de eigen smartwatch – zoals het al sinds 2016 doet – blijkt het in 152 landen actief mee te werken aan LHBTI-discriminatie. Apple weert in die landen desgevraagd apps voor en over de LHBTI-gemeenschap uit de App Store. Dat blijkt uit onderzoek van een Amerikaanse en Chinese organisatie die zich inzetten voor een vrij internet.

De twee organisaties, Fight for the Future (VS) en GreatFire (China) zeggen dat de landen waar de meeste apps geblokkeerd zijn, ook de landen zijn waar de homorechten het meest worden geschonden. Absolute koplopers daarin zijn Saoedi-Arabië en China waar respectievelijke 28 en 27 apps onvindbaar zijn in de App Store. De meest geblokkeerde Apps zijn weBelong (geweerd in 144 landen), Hinge (135), Qutie (115), Adam4Adam (80) en Trans (77). De meest populaire apps in de LHBTI-gemeenschap, Grindr, Taimi en OKCuped – alle drie datingapps – worden in 20 landen geweerd.

Onderzoekers van de twee organisaties vellen een vernietigend oordeel over Apple, waarvan CEO Tim Cook zelf openlijk homoseksueel is. Zo zegt Evan Greer van Fight fort he Future dat Apple ‘goede sier met regenboogvlaggen’ maakt terwijl het regeringen wereldwijd helpt ‘met het isoleren, monddood maken en onderdrukken van lhbti’ers’. En ook Benjamin Ismail van GreatFire zegt dat Apple de regenboogaccessoires vooral gebruikt om het eigen imago op te poetsen. De onderzoekers wijzen erop dat de blokkades eraan bijdragen dat LHBTI’ers in deze landen gehinderd worden in het vinden van ‘een gemeenschap en veiligheid’.

In Nederland worden twee apps niet aangeboden in de App Store: weBelong, met informatie over lokale lhbti-gemeenschappen, en chat- en datingapp Blued. De NOS heeft Apple Nederland om opheldering gevraagd, maar geen reactie gekregen. De Amerikaanse tak van Apple heeft wel gereageerd op de beschuldigingen. Die laat weten dat in China geen sprake is van censuur, maar simpelweg een kwestie van gebruiksrechten.