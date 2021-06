Arbeidsmigranten onder ‘mensonterende omstandigheden’ op Limburgse boerderij

‘Zelden zo een mensonterende situatie meegemaakt’. Dat zijn de woorden die burgemeester Strous van Maasgouw gebruikte om de situatie te omschrijven waarin ruim vijftig Roemeense arbeidsmigranten werden aangetroffen. Dat gebeurde op een boerderij bij Linne, onderdeel van de gemeente Maasgouw, dat melden de NOS en 1Limburg dinsdag. De arbeidsmigranten zijn inmiddels niet meer op het boerenbedrijf, maar de gemeente heeft geen idee waar ze wel zijn.

De gemeente voerde samen met de vreemdelingenpolitie en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een controle uit op de boerderij. Daar werd niet alleen geconstateerd dat er te veel mensen op een kleine ruimte woonden, maar dat het ook ontbrak aan veiligheidsvoorzieningen: er waren geen brandmelders of blusmiddelen, vluchtwegen en ramen bleken gebarricadeerd en overal stonden gasflessen en -branders. Daarnaast waren de keukens smerig. 1Limburg laat weten:

Volgens Strous maakten sommige Roemeense arbeidsmigranten een kwetsbare, deels verwaarloosde indruk en leken ze bang te zijn voor de voorman. “Deze vertoont intimiderend gedrag, zowel richting de ambtenaren als de arbeidsmigranten.” De Roemenen verbleven in de bijgebouwen van de hoeve waar onder meer slaapvertrekken en een eetkamer waren. Ook aan de achterkant van het pand staan nog enkele mobiele woonunits. Verspreid over de slaapvertrekken staan bijna zeventig bedden en stapelbedden, meldt de gemeente.

Dit alles was overigens geen reden het boerenbedrijf te sluiten, of om de eigenaar sancties op te leggen. Die heeft slechts te horen gekregen dat hij bij een volgende overtreding een boete moet betalen en dat hij de migranten “binnen twee dagen” elders moet onderbrengen. Het is onduidelijk waar zij nu zijn. Op 20 mei was er ook al een inspectie, hoewel er toen maar een paar mensen werden aangetroffen, waren 58 van de bedden beslapen.

Foto: Gemeente Maasgouw