Argentijnse vrouwen verslaan katholieke kerk: abortus wordt gelegaliseerd

Ondanks felle tegenstand van de machtige katholieke kerk heeft de Argentijnse senaat ingestemd met die abortus legaliseert tot 14 weken in de zwangerschap. Daar was een debat van maar liefst 12 uur voor nodig dat buiten op straat in Buenos Aires live werd gevolgd door voor- en tegenstanders. 38 senatoren stemden voor, 29 tegen en een onthield zich van stemming. De wet is een enorme overwinning voor de vrouwenbeweging.

Geen video? Klik hier.

De VRT schrijft:

Vrouwenrechtenactivisten in Argentinië strijden al jaren voor meer reproductieve rechten voor vrouwen. Twee jaar geleden stemde de Senaat nog nipt tegen de legalisering van abortus. De Argentijnse president Alberto Fernández beloofde tijdens de verkiezingen dat hij de wet opnieuw op tafel zou leggen als hij verkozen zou worden. Tegelijk heeft de Katholieke Kerk een sterke invloed op het Latijns-Amerikaanse land. Enkele uren voor de stemming tweette Paus Fransiscus, zelf afkomstig uit Argentinië, nog dat “de Zoon van God als verschoppeling geboren werd, om ons te tonen dat elke verschoppeling een kind van God is.”

The Son of God was born an outcast, in order to tell us that every outcast is a child of God. He came into the world as each child comes into the world, weak and vulnerable, so that we can learn to accept our weaknesses with tender love.

— Pope Francis (@Pontifex) December 29, 2020