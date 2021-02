Arib boos op liegende Krol

Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib heeft Henk Krol (ex-VVD, ex-50Plus, ex-Groep Krol/van Kooten-Arissen, ex-PvdT) er stevig van langs gegeven, nadat hijhad beweerd dat het parlement “vijf weken op vakantie” gaat. Bij een videofragment van hemzelf schreef Krol op Twitter:

Volgende week gaat de Kamer (ja echt waar) bijna anderhalve maand met vakantie. In crisistijd!

Ongelooflijk…. Tijdens het #coronadebat protesteerde ik er tegen. Net als tegen gedwongen opname van mensen die verdacht worden van Corona en nog veel meer

Volgende week gaat de Kamer (ja echt waar) bijna anderhalve maand met vakantie. In crisistijd!

Ongelooflijk….

Tijdens het #coronadebat protesteerde ik er tegen.

Net als tegen gedwongen opname van mensen die verdacht worden van Corona en nog veel meer👇🏻 pic.twitter.com/Kfg0Jhs92I — Henk Krol (@HenkKrol) February 4, 2021

Donderdagavond reageerde Arib fel. Ze wees Krol erop dat het geen anderhalve maand vakantie is, maar een traditie die al meer dan honderd jaar teruggaat en samenvalt met schoolvakanties, waarin de Kamerleden extra tijd hebben om zich voor te bereiden op onder meer de verkiezingscampagnes. Ook maakte ze duidelijk dat in tegenstelling tot wat Krol suggereert, de Kamerleden helemaal geen vakantie hebben maar gewoon aan het werk blijven en ook debatten blijven voeren.

Arib spreekt Krol streng aan op het filmpje dat hij eerder online gooide over het reces van de Kamer dat aanstaande is. #coronadebat pic.twitter.com/92dS7bzmvZ — Sander van der Goes (@sandervdgoes) February 4, 2021

Het tweede deel van de tweet van Henk Krol klopt overigens ook niet. Er is op geen enkele wijze sprake van gedwongen opname van mensen die verdacht worden van corona. Er zijn een aantal bedden gereserveerd, onder meer in een tbc-kliniek in Haren, waar mensen die daadwerkelijk besmet zijn in het uiterste geval gedwongen kunnen worden opgenomen. Het gaat dan om mensen die niet in quarantaine kunnen of willen, maar een groot verspreidingsrisico zijn. Hetzelfde gebeurt nu soms bij dakloze tubercolosepatiënten. Er is in Nederland nog nooit een coronapatiënt gedwongen opgenomen.