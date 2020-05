Arib fel tegen baanhoppend Kamerlid

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft donderdag hard uitgehaald naar vertrekkend GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks. Diks werd onlangs wethouder in Groningen. “Je weet dat ik altijd kritisch ben over collega’s die hun kiezersmandaat niet volmaken”, zei Arib daarover. “Dat geldt zeker in jouw geval, want je bent gekozen met voorkeursstemmen.”

De tussentijdse overstap naar de gemeentepolitiek was niet de enige reden dat de Kamervoorzitter met gemengde gevoelens afscheid nam van het GroenLinks-Kamerlid. “De laatste maanden ben je veel in het nieuws geweest, niet altijd positief. Dat was niet alleen vervelend voor jou, maar ook voor het aanzien van de Kamer”, hield Arib Diks voor.

De GroenLinkser kwam eind vorig jaar in opspraak omdat ze gebruikmaakte van wachtgeld. De reden: in haar vorige functie als wethouder verdiende ze beter dan als Kamerlid. Nadat dit uitkwam, beloofde Diks het wachtgeld terug te betalen. Volgens de Groningse site Sikkom heeft ze dat nog niet gedaan. Diks: “Ik verwacht in mei te kunnen beginnen met terugbetalen.”

Ook stond Diks als Kamerlid nog altijd ingeschreven in Leeuwarden, waar ze eerder wethouder was. Inmiddels woonde ze al wel in Den Haag. Zo kon ze een hogere verblijfskostenvergoeding opstrijken. Hoewel dat volgens de adviseur integriteit van de Tweede Kamer niet in strijd was met de regels, beloofde Diks wel een deel van de vergoeding terug te storten.