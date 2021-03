Arib start geen onderzoek naar PVV-Kamerlid Graus na beschuldiging dwangseks

Na een maand stilzwijgen heeft Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, tevens tweede op de lijst van de PvdA, zich publiekelijk uitgesproken over de beschuldigingen tegen PVV-Kamerlid Graus. NRC onthulde vorige maand dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar aanleiding van een aangifte door zijn ex-vrouw die in de Tweede Kamer werkzaam is als medewerker van de PVV-fractie. Zij zou door hem gedwongen zijn seks te hebben met mannen die optraden als zijn beveiligers. Minstens één keer zou het eventuele misdrijf zich hebben afgespeeld in het gebouw van de Tweede Kamer.

Volgens Arib heeft ze als Kamervoorzitter geen bevoegdheid de zaak te onderzoeken en is dat aan het Openbaar Ministerie. Op de onthulling van NRC volgde aanvankelijk een ongekende stilte in Den Haag. Totdat GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg het parlement opriep actie te ondernemen. Jesse Klaver sloot zich daar later bij aan. Trouw schrijft over het besluit van Arib:

“Het presidium heeft vorige week wel over de kwestie gesproken”, zegt de Kamervoorzitter. “Daar was de conclusie dat dit een kwestie is van de PVV-fractie zelf. Noch ik, noch het presidium heeft de instrumenten om dit op te pakken. Er is geen werkgever-werknemer-relatie met andere Kamerleden. Bij eerdere incidenten hebben fracties of het betreffende Kamerlid zelf verantwoording afgelegd.” Arib zegt dat fracties enkele jaren geleden hebben aangegeven dat ze zelf de eigen integriteitskwesties tegen het licht wilden houden. “Als Kamervoorzitter heb ik toen een werkbelevingsonderzoek laten uitvoeren, ook naar grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. De gedachte was om dat onderzoek ook onder fracties uit te voeren, maar enkele fracties gaven aan dit zelf te willen doen. Toen is besloten dit aan hen over te laten.”

In het presidium zit onder meer PVV-kopstuk Martin Bosma, tevens vicevoorzitter van de Tweede Kamer. Wilders heeft direct na de onthullingen de zaak weggewuifd omdat Graus de beschuldiging ontkent. De PVV-fractie doet voor zover bekend ook geen onderzoek naar de klachten van de eigen medewerker.

Een groep prominente vrouwen is een crowdfund-actie gestart om excellente juridische bijstand te financieren voor de ex-vrouw van Dion Graus. Die heeft in twee dagen tijd zo’n 10.000 euro opgeleverd. Er is vijf keer zoveel nodig.