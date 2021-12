Arme landen dreigen in te storten als rijke landen schulden niet verlagen

Armere landen lopen het risico economisch volledig in te storten, wanneer de rijkste landen ter wereld hun schuldenlast niet verlichten. Daarvoor waarschuwde Kristalina Georgieva, hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag. Afgelopen jaar dreigde dat gevaar voor zo’n 60 procent van de lagere inkomenslanden, terwijl dat in 2015 nog minder dan de helft was.

De G20, de twintig landen met de grootste economieën, lanceerde vanwege corona in het voorjaar van 2020 het zogeheten Debt Suspension Initiative (DSSI). Dat betekende een tijdelijke stopzetting van terugbetalingen door lage-inkomenslanden die voor de pandemie al leden onder een torenhoge schuldenberg. Dat initiatief loopt eind van dit jaar af. Een ander G20-plan bedoeld om de schuldenlast van armere landen te verminderen, komt nauwelijks van de grond. Vooralsnog zijn alleen Tsjaad, Ethiopië en Zambia in staat geweest verzoeken tot schuldverlichting in te dienen, maar de afhandeling daarvan is ‘ernstig vertraagd’.

Een groot punt van kritiek op de DSSI was dat de regeling alleen gold voor overheden onderling. Particuliere schuldeisers, zoals banken, hoefden niet mee te werken. Dat geldt ook voor de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve die in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geen eigendom is van de overheid.

‘De schuldenproblematiek is immens en er moet dringend actie worden ondernomen. De recente Omikron-variant laat ons zien dat we voorlopig nog niet van de pandemie af zijn’, aldus Georgieva in een blog geschreven samen met Ceyla Pazarbasioglu, directeur van de afdeling Strategie, Beleid en Beoordeling van het IMF.