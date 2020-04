Artis vraagt donaties ‘namens alle dieren, planten en mensen’

Artis vraagt bezoekers en sympathisanten om geld over te maken. De Amsterdamse dierentuin is vanwege de coronacrisis gesloten en loopt daardoor entreegelden mis. Artis schrijft op zijn website:

Namens alle dieren, planten en mensen in Artis vragen we uw steun. (…) Ook al is Artis nu gesloten, het leven binnen Artis gaat gewoon door. De dieren en planten blijven onze verzorging vragen en het onderhoud van het park en de dierverblijven kost veel geld. Onder de huidige omstandigheden waarin we als park geen inkomsten hebben, wordt meer dan ooit duidelijk dat Artis niet zonder jullie steun kan bestaan.

Artis is niet de enige dierentuin die het moeilijk heeft. Zo riep de London Zoo, ’s werelds oudste dierentuin, twee weken geleden ook al de hulp van het publiek in. En aan het begin van de crisis vroeg de eigenaar van Tropiquaria Zoo in Somerset sympathisanten om fruit en groenten te doneren. Door het hamstergedrag van supermarktbezoekers bleef er niet genoeg over voor zijn dieren.

cc-foto: rein schoondorp