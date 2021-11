Arts die omikron-variant ontdekte zegt dat er geen reden voor paniek is

Geen video? Klik hier.

Dr Angelique Coetzee, de Zuid-Afrikaanse arts die de omikron-variant ontdekte, vertelt de Britse BBC-journalist Andrew Marr dat er geen reden is voor paniek. Ze nam het virus voor het eerst waar bij een verder gezonde man van begin dertig die kampte met constante vermoeidheid en een lichte hoofdpijn maar geen andere symptomen, zoals smaak- en reukverlies, vertoonde. “Dat zijn voor ons zeer milde symptomen vergeleken met wat we gewend zijn.” Bij andere voorheen gezonde patiënten trof ze vergelijkbare milde symptomen. Maar ze wijst er op dat nog niet bekend is wat het virus doet bij oudere en kwetsbare mensen en het te vroeg is om conclusies te trekken. “Over twee weken komen we misschien tot een ander oordeel.”

Omikron is in ieder geval wel besmettelijker dan de al zeer besmettelijke delta-variant. Als de gevolgen inderdaad veel minder ernstig zijn dan bij delta kan de nieuwe variant wel eens gunstig uitpakken, zegt de Belgische viroloog en corona-expert Marc Van Ranst op Twitter.