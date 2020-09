Arts: in het voorjaar zou Silvio Berlusconi aan corona zijn overleden

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi, die met Covid-19 in het ziekenhuis ligt, zou zijn overleden als hij de besmetting in maart of april had opgelopen. Dat heeft Berlusconi’s persoonlijke arts Alberto Zangrillo gezegd in het tv-programma ‘Piazzapulita’.

De zogeheten ‘viral load’ bij Berlusconi, de hoeveelheid virus die wordt vastgesteld met een swab in de keel en neus, was volgens Zangrillo “zo hoog dat de uitkomst in maart of april anders was geweest”. “Zou hij zijn overleden? Absoluut, vrijwel zeker. En dat weet hij zelf ook.”

Bij de 83-jarige Berlusconi en zijn kinderen Luigi (31) en Eleonora (36) werd eerder deze maand een coronabesmetting vastgesteld. Ook de vriendin van de gewezen premier, Marta Fascina (30), bleek met het virus geïnfecteerd.

Berlusconi moest vorige week vrijdag worden opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Daar werd vastgesteld dat de rechtse ex-premier een dubbele longontsteking heeft, die is veroorzaakt door Covid-19.

De afgelopen maanden hebben artsen en wetenschappers flinke vooruitgang geboekt bij de behandeling van coronapatiënten. Met behulp van middelen als dexamethason en remdesivir is het mogelijk de ziekte beter onder controle te krijgen en de kans op overlijden te verlagen.

Anders dan rechts-radicale opiniemakers en complotdenkers willen geloven, hebben behandelaars en onderzoekers vooralsnog geen bewijs gevonden dat hydroxychloroquine helpt bij de behandeling van de ziekte.