Arts opgepakt die tientallen antivaxxers van coronapas voorzag

In de Italiaanse provincie Toscane is een arts onder huisarrest geplaatst omdat hij ervan verdacht wordt tientallen mensen een vaccinatiebewijs te hebben verstrekt zonder hen te vaccineren. Het gaat om antivaxxers die vanuit heel Toscane naar zijn praktijk reisden om tegen betaling een frauduleus bewijs te verkrijgen. Al 19 betrokkenen zijn opgespoord. Naar hen wordt door justitie een onderzoek gestart, meldt Sudtirol News.

Volgens de carabinieri ontving de arts tientallen antivaxxers in zijn praktijk om ze aan een coronapas te helpen maar vaccineerde hij geen van hen. In Italië geldt voor sommige beroepen, zoals de zorg, een vaccinatieplicht. Justitie kwam de fraude op het spoor na een tip van een verontruste moeder die vreesde dat haar zoon, die het vaccin weigert en een fraudeleus vaccinbewijs wilde bemachtigen, ernstig ziek zou kunnen worden. Rechercheurs controleerden het systeem van de arts en begonnen te vermoeden dat tientallen geregistreere vaccinaties in werkelijkheid nooit waren uitgevoerd.

De arts zou niet uit winstbejag hebben gehandeld maar uit de onjuiste overtuiging dat vaccins geen nut hebben. Hij moet voor de rechter verschijnen wegens fraude en verduistering.