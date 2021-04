Artsen luiden noodklok over coronabestrijding in kwetsbare wijken

Huisartsen en medisch specialisten maken zich grote zorgen over de coronabestrijding in achterstandswijken. Bewoners van die buurten hebben een grotere kans om besmet te raken met het coronavirus. Omdat ze al vaker met gezondheidsproblemen kampen, hebben ze ook een grotere kans om te overlijden aan covid-19. Tegelijkertijd ligt de vaccinatiebereidheid er lager. In een brief aan het ministerie van Volksgezondheid schrijven de artsen:

Mensen uit alle lagen van de bevolking moeten de kans krijgen om op basis van juiste informatie een afweging te maken. Informatie vanuit de media met uitvergroting van risico’s moet niet de enige bron zijn voor kwetsbare groepen. Als nieuws over de zeldzame bijwerkingen mensen kan bereiken, dan kan via dezelfde kanalen duidelijke informatie over vaccins ook die mensen bereiken.

De berichten over ernstige, maar zeldzame bijwerkingen van de vaccins van AstraZeneca en Janssen hebben geleid tot meer twijfels bij bewoners van achterstandswijken. De artsen dringen daarom aan op campagnes bij buurthuizen, maatschappelijke opvang, migrantenorganisaties, kerken, moskeeën, asielzoekerscentra en op drukke markten. Ook zouden boegbeelden uit de lokale gemeenschap moeten vertellen over hun vaccinatie.

Maria van den Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen aan het Radboudumc, vertelt aan de NOS dat de informatieverstrekking door de overheid warrig en slecht is. Zelf snapt ze de informatie over de vaccins “al nauwelijks”. Daar komt bij dat migranten volgens haar minder vertrouwen hebben in de overheid, onder meer door het kinderopvangtoeslagenschandaal.

