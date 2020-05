Italiaanse artsen hebben een duidelijke link gevonden tussen COVID-19 en de zeldzame ontstekingsziekte kawasaki. Die ziekte zorgt met name bij kleine kinderen voor ernstige ontstekingen van de bloedvaten door het hele lichaam. Britse artsen vermoedden eerder al dat het coronavirus een trigger voor kawasaki was, maar steekhoudend bewijs ontbrak vooralsnog. Ook in Nederland is er een toename te zien van kinderen met de zeldzame ziekte.

De relatief onbekende aandoening kawasaki kwam vorige maand in het nieuws, nadat artsen in het Verenigd Koninkrijk alarm sloegen wegens een plotselinge stijging van het aantal kinderen met ziekteverschijnselen. Die bestaan onder meer uit koorts, huiduitslag, rode ogen, gebarsten lippen en buikpijn. Begin van deze maand werd duidelijk dat ook in Nederland ruim tien kinderen met deze ziekteverschijnselen zijn opgenomen, ten minste twee van hen belandden op de intensive care.

In het Italiaanse Bergamo, een streek die hard getroffen is door het coronavirus, steeg het aantal kinderen met kawasaki tot zo’n tien per maand. Voor de corona-uitbraak was dat slechts een geval per drie maanden. De getroffen kinderen waren gemiddeld ook ouder dan voor de corona-uitbraak (7,5 versus 3 jaar oud) en ze hadden ernstiger symptomen. Van de tien kinderen die tussen half februari en half april voor kawasaki zijn behandeld, werden bij acht van hen sporen van het coronavirus aangetroffen. Bij de andere twee zouden de coronatests niet efficiënt zijn geweest.

De nu aangetroffen gevallen van kawasaki wijzen erop dat in combinatie met het coronavirus, vooral kinderen in de schoolgaande leeftijd kwetsbaar zijn voor de ontstekingsziekte. Sinds de eerste meldingen van een toename van kawasaki werden gedaan in Groot-Brittannië, zijn er ook meer opnames dan gebruikelijk gemeld in de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland en dus ook Nederland.

Een van de Italiaanse artsen, de pediatrisch specialist Annalisa Gervasoni, benadrukt dat slechts een klein deel van de kinderen geïnfecteerd met het Sars-CoV-2-virus – het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt – symptomen van kawasaki vertoont. Toch is de ontdekking reden om extra waakzaam te zijn, vooral nu op veel plaatsen in de wereld de coronamaatregelen worden versoepeld en scholen weer opengaan.

Bron: The Guardian, MedischContact / cc-foto: Wikipedia