Asielzoekers Burgum bang voor corona-uitbraak, spannen rechtszaak aan

Asielzoekers in de Friese plaats Burgum zijn bang voor besmetting met het coronavirus omdat meerdere gezinnen in één woning bij elkaar worden gestopt. De asielzoekers, die morgen zouden moeten verhuizen, hebben een rechtszaak tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangespannen om dat te voorkomen.

Omroep Friesland meldt:

Ze zeggen dat ze zich in de nieuwbouw niet kunnen houden aan de coronamaatregelen van het RIVM, omdat ze met meerdere gezinnen in één woning komen. In totaal zouden ze straks met 10 of 11 mensen bij elkaar moeten wonen. En dat zou al snel zijn. “Dinsdag moet iedereen beginnen met verhuizen”, zegt Alqadrani. “Veel mensen willen dat niet. Het is moeilijk voor ons.”

Vorige maand werd een asielzoekerscentrum in Sneek in allerijl gesloten omdat er een uitbraak van he virus was. Die gebeurtenis heeft de lotgenoten in Burgum schrik aangejaagd.

De rechtszaak dient dinsdag en vindt vanwege besmettingsgevaar niet in de rechtbank plaats maar via videoverbinding.