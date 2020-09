Asielzoekers in Ter Apel slapen op de vloer, ondanks beloftes ministerie

Tientallen asielzoekers hebben na aankomst in het AZC in Ter Apel de nacht op de grond moeten doorbrengen, in doorlopend verlichte containerruimtes en zonder dekens. Dit terwijl verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) voldoende matrassen had gegarandeerd. Dat schrijft de Volkskrant woensdag na meldingen van betrokkenen.

Volgens het ministerie, dat verantwoordelijk is voor de opvang van nog niet geregistreerde asielzoekers, is er een tekort aan bedden in Ter Apel als gevolg van een verhoogde asielinstroom. Na registratie vallen de asielzoekers onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Maar omdat als gevolg van de coronacrisis medewerkers in Ter Apel zijn overgeplaatst naar andere afdeling, is de registratie van nieuwe asielzoekers vertraagd. Het gevolg: tientallen asielzoekers brachten de nacht in wachtruimtes door, in stoelen, staand of op de vloer.

Om deze onmenselijke situatie te voorkomen, beloofde Broekers-Knol dat het ministerie een tijdelijk paviljoen zou inrichten met extra slaapplekken. Dinsdag herhaalde de staatssecretaris deze belofte nog eens na Kamervragen hierover. Toch blijkt dat nu nog altijd niet geregeld. ‘Onbegrijpelijk,’ noemt VluchtelingenWerk Nederland het. ‘Met een klein beetje goede wil is het op zijn minst mogelijk om voldoende matrassen te regelen, maar zelfs dat blijkt nu nog steeds niet in orde te zijn’, zegt woordvoerder Martijn van der Linden in de Volkskrant: ‘Dit niet is hoe wij als land mensen willen ontvangen die op de vlucht voor oorlog en geweld bij ons aankloppen.’

Het COA laat in een reactie aan de krant weten dat er naar verwachting deze week zes nieuwe paviljoens worden geopend, maar ook dat de huidige bouw in het aanmeldcentrum ‘niet langer toereikend om de huidige instroom goed volgens de RIVM-richtlijnen op te kunnen vangen’ is. Ook zegt het COA niet te kunnen uitsluiten dat in de toekomst opnieuw asielzoekers op de vloer moeten slapen.

cc-foto: Directie Voorlichting