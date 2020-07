Asociale toeristen die coronaregels negeren drijven Spanje tot wanhoop

Mallorca heeft een aantal populaire uitgaansstraten met onmiddellijke ingang voor twee maanden gesloten na grootschalige misdragingen door toeristen die doen alsof het coronavirus niet bestaat. Het Spaanse eiland wil zo verdere verspreiding van het dodelijke virus voorkomen.

La vieja normalidad de Punta Ballena, Magaluf. Vídeo de: Michels. @UHmallorca pic.twitter.com/0gc8YXi5ha — Guillermo Esteban (@GuillEsteban) July 11, 2020

De autoriteiten sloten ook een aantal bars en andere uitgaansgelegenheden in Palma de Mallorca en Magaluf, de stad die al langer berucht is wegens het gedrag van vooral dronken Britse toeristen. Het uitgaanspubliek hield zich niet aan de afstandsregels en droeg geen mondkapjes. Spanje is een van de zwaarste getroffen Europese landen met bijna 30.000 dodelijke slachtoffers.

De Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn is bevreesd dat uitgaansgebieden als die in Mallorca een tweede Ischgl worden, het Oostenrijkse skigebied waar het virus door wintersporters werd genegeerd en zich vervolgens over andere landen, zoals ook Nederland, kon verspreiden.

Duitslandweb schrijft:

“Ik ben geen ‘Feierverächter’ (feesthater)”, zei Spahn, maar dit is niet het moment om uitgelaten te feesten, waarschuwt de minister. Door de alcohol, de nabijheid die wordt gezocht en de ontremming wordt het het virus veel te gemakkelijk gemaakt, aldus Spahn. “De beelden van Mallorca baren me zorgen, we moeten oppassen dat de ‘Ballermann’ (de belangrijkste locatie voor de Duitse partytoeristen op het Spaanse eiland) geen tweede Ischgl wordt (verwijzend naar de Oostenrijkse skiplaats waar veel Europeanen besmet raakten met Covid-19).” De minister doet een dringend beroep op eenieder om zich aan de zogenoemde AHA-regels te houden: Abstand – Hygiene- Alltagsmasken (mondkapjes). Als voorbeeld van te lichtzinnig gedrag noemt Spahn ook het organiseren van alternatieve Wiesn-feesten, zoals de Oktoberfeesten in München worden genoemd. “Waar gefeest wordt, is het risico bijzonder groot.”

Overigens is er naast de horeca nog een ander probleem. In de vakantiegebieden worden illegale feesten georganiseerd. De autoriteiten op Mallorca hebben aangekondigd daar zware boetes voor uit te delen. Het toerisme vormt weliswaar een belangrijke bron van inkomsten maar op asotoeristen zit niemand te wachten, laat de Spaanse bestuurder Iago Negueruela weten.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde deze week dat het virus nog lang niet geweken is en ieder moment weer overal kan toeslaan als de maatregelen niet in acht worden genomen. NRC schrijft: