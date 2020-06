Asscher: Politiek moet nu voortouw nemen bij racismebestrijding

‘Het [is] nu aan de politiek om het voortouw te nemen. Niet alleen in woord, maar ook in daad.’ Dat schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher op de website van zijn partij. Volgens hem moet er meer gesproken worden over en gedaan worden aan ‘de pijn van alledaags racisme, van onrecht, van uitsluiting’ die de afgelopen weken weer veelvuldig kenbaar is gemaakt tijdens de #BlackLivesMatter-demonstraties.

Asscher schrijft ook dat premier Rutte nu wel de stelling ‘black Pete is black, and I cannot change that’ verlaten heeft, maar dat dit bij lange na niet genoeg is. De PvdA-leider zegt dat de politiek nu aan zet is om concrete stappen te zetten. Zelf doet hij vast enkele voorstellen, waaronder het uitsluiten van overheidsopdrachten voor bedrijven die discrimineren:

Bestrijding van discriminatie en racisme zijn chefsache. Daarom moet dit voortaan taak van de premier zelf worden. Omdat het artikel 1 van de Grondwet is. Omdat het nodig is. Omdat het vrijwel alle andere portefeuilles raakt. Woondiscriminatie, arbeidsmarktdiscriminatie, discriminatie in het onderwijs, justitie en politie.

Een staatscommissie instellen die onderzoek doet naar en adviseert over (onbewust) aanwezige uitsluitingsmechanismes en institutioneel racisme. Bij de schooladviezen en mogelijkheden tot stapelen in het onderwijs. Het onder de loep nemen van sociale en fraudewetgeving. En wat er kan verbeteren bij de politie, jeugdzorg en andere instanties. Laten we hier niet mee wachten.

Normeren is niet vrijblijvend. Wat mij betreft gaan we uitzendbureaus die niet beschikken over serieus antidiscriminatiebeleid uitsluiten van overheidsopdrachten. En woningbemiddelingsbureaus die geen serieus antidiscriminatiebeleid voeren hun vergunning ontnemen.

cc-foto: Roel Wijnants