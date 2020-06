Asscher te laat bij stemming eigen motie voor de zorg, stem niet meegeteld

Lodewijk Asscher is dinsdagmiddag te laat binnengekomen bij de hoofdelijke stemming voor een mede door hemzelf ingediende motie voor extra waardering voor de zorg. De PvdA-leider werd omgeroepen als afwezig. Nadat hij alsnog de parlementszaal inliep was het al te laat; zijn stem werd niet meegeteld. De motie werd uiteindelijk verworpen, Asschers stem had daar geen verschil in gemaakt.

Lodewijk Asscher (PvdA) komt te laat binnengelopen bij een hoofdelijke stemming over de motie voor meer waardering voor zorgpersoneel, die hij mede heeft ingediend. Hij werd omgeroepen als ‘afwezig’, z’n stem telt niet mee. pic.twitter.com/pAvg5cQrge — Marieke v/d Zilver (@mvdz_) June 23, 2020

De Tweede Kamer stemde dinsdag opnieuw over een motie van de SP en de PvdA om de waardering voor zorgmedewerkers tot uiting te brengen niet alleen in applaus, maar vooral ook in een hoger salaris. Twee keer eerder haalde de motie het niet, omdat het aantal Kamerleden dat voor stemde gelijk was aan het aantal dat tegen stemde, zeventig om zeventig.

Extra pijnlijk voor Asscher is dat hij eerder op dag nog op Twitter schreef dat, met het oog op de vorige stemming, de zorg maar één stem van de coalitie nodig had om aangenomen te worden. Volgens RTL-journalist Marieke van de Zilver liet Asscher weten dat hij in de gang door iemand werd aangesproken, waardoor hij vertraagd was. Asscher zou bij binnenkomst ‘voor’ hebben geroepen, maar was toen al als afwezig gemeld.

Vandaag heeft de zorg één Kamerlid van de coalitie nodig… Daarom doe ik – samen met met IC-verpleegkundige Najla, verpleegkundige mobiele IC Renze, verpleegkundige Sebastiaan en @MarijnissenL – een oproep. Teken ook de petitie 👉 https://t.co/RsI1GLbksv pic.twitter.com/4a9aJIzomV — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) June 23, 2020

Bij de vorige motie was het Renske Leijten van de SP die afwezig was. Dat kwam door de stemmingsbel die niet werd geluid op de plek in het Kamergebouw waar Leijten zich bevond. Omdat zij de bel niet had gehoord, was zij niet aanwezig bij de stemming. De motie van dinsdag werd met 73 tegen 71 verworpen.