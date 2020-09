Kee & Van Jole bespreken de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP), het belangrijkste parlementaire debat van het jaar. Althans dat was de bedoeling maar vanaf het moment dat de vergadering in de Tweede Kamer begon, om tien voor half elf, totdat het duo aanschoof in de studio, om tien over twaalf, had Geert Wilders alle spreektijd naar zich toegetrokken. “Moet nog even bijkomen van twee uur Wilders,” verzuchtte Kee.

De parlementair journalist vertelt hoe voordat het debat begon de drie linkse oppositieleiders Asscher, Klaver en Marijnissen er in slaagden een punt te maken. Ze beklaagden zich over het achterwege blijven van stukken waarin wordt uitgelegd wat er precies met de miljarden aan steun gebeurt die voor het bedrijfsleven gereserveerd wordt in het kader van de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting). “Een links treintje stelde zich op,” constateert Kee en hij voorspelt dat we dat de komende dagen vaker zullen zien, dat de drie partijen gezamenlijk optrekken.

Van Jole zegt dat het land zich in de grootste crisis van na de Tweede Wereldoorlog bevindt, dat er duizenden doden zijn gevallen en dat Wilders het alleen maar over zichzelf heeft. “Hij heeft het 30 seconden over corona gehad.” Volgens Van Jole is het bijna ondoenlijk om daar goed op te reageren. De andere partijen kunnen zijn uitzinnige beschuldigingen niet onbeantwoord laten en als ze wel reageren dan geven ze hem alleen maar meer aandacht. “Wilders is een pestkop en van pestkoppen kun je nooit winnen.” Volgens Van Jole is het beter om er niet serieus op in te gaan.

Niettemin wist PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher de PVV-leider aardig klem te zetten. Daar waren de commentatoren het wel over eens. Asscher wachtte rustig af tot Wilders een economisch onderwerp aansneed en merkte toen op dat de PVV’er altijd zegt op te komen voor gewone mensen maar dat de praktijk anders is. Als de PvdA voorstellen doet om de positie van werknemers, bijvoorbeeld in de nachtdienst, te verbeteren stemt Wilders daar altijd tegen, samen met de VVD. Asscher gaf een hele reeks voorbeelden van dat stemgedrag. “Waarom stemt u dan altijd mee met de VVD?” De PvdA-leider herhaalde de vraag vier keer maar een echt antwoord kwam er niet.