AstraZeneca: Vaccin beschermt minder goed tegen Zuid-Afrikaanse mutatie

Het Oxford/AstraZeneca-vaccin biedt zeer waarschijnlijk slechts een beperkte bescherming tegen ziekte veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse covid-mutatie. Dat heeft de farmaceut dit weekend zelf bekendgemaakt na een eerste studie. Die werd uitgevoerd door de Zuid-Afrikaanse universiteit Witwatersrand in samenwerking met Oxford.

Het gaat om een kleine testgroep van iets meer dan tweeduizend proefpersonen besmet met de Zuid-Afrikaanse covid-variant, waarvan de helft het AstraZeneca-vaccin kreeg en de ander helft een placebo. Geen van de testpersonen belandde uiteindelijk in het ziekenhuis of overleed, maar volgens AstraZeneca is dat er vooral aan te wijten dat de proefpersonen relatief jong en gezond waren. Het bedrijf verwacht dat het vaccin ernstige ziekte door corona wel kan voorkomen, maar mildere klachten niet.

Terwijl wereldwijd verschillende coronavaccins worden uitgerold en toegediend, nemen de zorgen toe over de effectiviteit daarvan tegen de voornaamste mutaties van het virus die nu in omloop zijn. De Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Britse mutaties lijken zich allen vele malen sneller te verspreiden dan de eerdere variant. De Britse covid-mutatie is in Nederland nu naar schatting verantwoordelijk voor twee-derde van de coronabesmettingen. Vrijdag maakte AstraZeneca testresultaten bekend waaruit blijkt dat het vaccin wel bestand is tegen de Britse mutatie.