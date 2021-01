AstraZeneca weigert deelname EU-overleg over vaccin-tekort

Vaccin-producent AstraZeneca weigert een EU-overleg bij te wonen over het plotselinge tekort aan vaccins. Dat overleg staat gepland voor woensdag en eerder zou directeur van AstraZeneca Pascal Soriot daar nog gewoon bij aanwezig zijn. Dinsdag veranderde hij van mening.

De EU wil uitleg over waarom het bedrijf zegt waarschijnlijk 60 procent minder vaccins te kunnen leveren in het eerste kwartaal van dit jaar. Soriot laat weten dat zijn bedrijf helemaal geen harde afspraken met de EU heeft gemaakt over exacte aantallen, maar een “best effort”-overeenkomst. Soriot doet die uitspraken in een interview met de Duitse krant Die Welt. Ook zegt hij dat de verminderde levering het gevolg is van te trage besluitvorming van de Europese Unie.

Voorzitter van de handelscommissie van het Europees Parlement Bernd Lange heeft AstraZeneca verzocht om de contracten van het bedrijf openbaar te maken, zodat duidelijk wordt waar de vaccins dan wel naartoe gaan. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd de vaccins te verkopen aan landen die er meer voor betalen. Soriot ontkent en beschuldigde de EU er in de Italiaanse krant La Repubblica eerder al van ‘emotioneel’ te reageren. In plaats van aanwezig zijn bij de hoorzitting, komt AstraZeneca mogelijk later vandaag met een schriftelijk antwoord op de vragen van de EU-commissie.

Ook Nederland heeft een order uitstaan voor het AstraZeneca vaccin. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemde de vertraagde levering van het vaccin ‘een domper’. Ook zei hij dat ‘dit echt iets betekent voor de volgorde en snelheid waarin we kunnen vaccineren’. Wat dat dan concreet betekent kon hij niet zeggen.