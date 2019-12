Australië brandt, tienduizenden op de vlucht

Tienduizenden inwoners van het Australische continent zijn op de vlucht geslagen voor een allesverwoestende vuurzee die hun woongebieden verzwelgt. Er woeden inmiddels bijna twee honderd grote branden in de deelstaten New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland, Western Australia en Tasmanië. In de toeristische badplaats Mallacoota hebben vierduizend burgers hun toevlucht gezocht op het strand, de enige plek waar de brandweer hen nog kan beschermen.

Dertien personen zijn tot nu toe omgekomen en ruim duizend huizen afgebrand. Gigantische oppervlaktes land, in NWS een gebied met de omvang van België, zijn zwartgeblakerd door de vlammen. Volgens schattingen zijn er een half miljard dieren omgekomen.

De overheid zet marineschepen en zware legerhelikopters in om de getroffenen te evacueren nadat de vuurzee de stad min of meer overviel. Het AD citeert een bestuurder die zich uitlaat over de crisissituatie:

Volgens Shane Fitzsimmons, bestuurder in New South Wales, is er in de deelstaat sprake van een ongekende situatie, die volgens hem al maanden in de lucht hing. ,,Hitterecords werden steeds gebroken, daaroverheen kwam een van de ergste droogtes ooit gemeten. We hebben hier ook nog eens een van nature erg droog landschap. Vuren ontstaan vaak heel gemakkelijk. Ze verspreiden zich razendsnel en zijn dan nog nauwelijks te controleren. Dit is een van de ergste zo niet het ergste bosbrandseizoenen ooit. Ik kan bevestigen dat acht burgers zijn omgekomen en drie brandweermannen. 900 huizen zijn vernietigd, 3,6 miljoen hectare landschap is verbrand.”

Honderdduizend inwoners in voorsteden van Melbourne hebben hun huizen moeten verlaten. Terwijl in Canberra en andere steden het traditionele vuurwerk is afgelast, ging het wereldberoemde spektakel in Sydney gewoon door.

Volgens de regering, die berucht is wegens klimaatontkennend beleid, zou afgelasting “een verkeerd signaal” afgeven. Het niet door laten gaan van het vuurwerk, dat normaliter een enorm groot publiek trekt, zou ook teveel geld kosten. Voor de VRT is correspondent De Vilder ter plekke:

De Vilder merkt wel dat er momenteel geen bijster uitbundige sfeer heerst in Sydney. “Ik ben de voorbije dagen ook buiten Sydney gegaan en daar hoor je geregeld mensen die bang zijn alles te verliezen.” De bosbranden zijn ook nog lang niet afgelopen. “Ze worden nog groter: de zomer is nog maar net begonnen en het blijft warm. Mensen zijn bang.”

Personnel flee from the corner of Princes Hwy and Sussex Inlet. Currowan fire spotting everywhere. Car says 113 degrees fahrenheit , wind immense. Spot fire becomes inferno in minutes. #NSWfires #AustralianFires pic.twitter.com/vrB0S3ZUyN — BANDIT XRAY 🇺🇸 ⚔ (@BANDIT_XRAY) December 31, 2019

This photo needs to be the front page of every paper in Australia for the first day of the new decade. Welcome to the 20’s, Australia. #mallacoota #australiaburns pic.twitter.com/6bcswM3yeU — Dan (@danbakes) December 31, 2019

New video from one of the wildfires near Mallacoota, Australia pic.twitter.com/l0J1mrSq0S — BNO Newsroom (@BNODesk) December 31, 2019

Satellite images from 7am-11am this morning. Look at Victoria’s east pic.twitter.com/Aii8UDvmY2 — Tim Callanan (@MrTimCallanan) December 31, 2019