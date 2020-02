Australië doet beroep op backpackers bij aanpak bosbrandenramp

Backpackers met een werkvisum in Australië mogen hun verblijf verlengen, als zij helpen bij de wederopbouw van het door bosbranden getroffen land. Het werkvisum is daarmee verlengd van 6 naar 12 maanden. De nieuwe regels zijn met onmiddellijke ingang ingevoerd, meldt BBC.

De Australische minister voor immigratie Alan Tudge zei in een verklaring dat de praktische maatregelen zijn bedoeld om zo snel mogelijk meer mensen op de grond te krijgen.

“Deze hardwerkende Australiërs zijn getroffen door de recente bosbranden, maar vanaf vandaag kunnen backpackers zes maanden langer in dienst worden genomen, en helpen bij het herstel”, verklaarde hij. Geïnteresseerde backpackers worden ingezet voor sloopwerk en puinruimen, maar ook om te helpen bij het herstellen van huizen, boerderijen, dammen, wegen en spoorwegen.

In what has been a very traumatic, exhausting and anxious bush fire season so far, for the first time this season all bush and grass fires in NSW are now contained.

It has taken a lot of work by firefighters, emergency services and communities to get to this point. #nswrfs pic.twitter.com/RhqmcYhJ1j — NSW RFS (@NSWRFS) February 13, 2020

In een interview met radiostation 2GB zei Tudge: “Backpackers hebben de neiging om hun verdiende geld ook weer in zeer korte tijd te spenderen, dus ze zijn niet alleen geweldig voor boeren, maar ook voor lokale gemeenschappen op verschillende fronten.”

De Australische minister van Handel, Toerisme en Investeringen, Simon Birmingham, zegt dat het van essentieel belang is om meer backpackers en toeristen naar deze gemeenschappen toe te trekken “om lokale banen te helpen beschermen en lokale bedrijven in leven te houden”.

Australië heeft elke zomer last van bosbranden, maar dit jaar beleeft het land een catastrofaal bosbrandseizoen. Een gebied ter grootte van Engeland is aangetast of verwoest. De noodtoestand werd vorig jaar november uitgeroepen en echt goede regenbuien bleven uit tot februari. De langverwachte regen zorgde echter voor overstromingen in een aantal regio’s. In slechts een paar dagen viel er meer dan drie keer zoveel regen als normaal in februari.

These Australia soldiers have been spending their downtime cuddling baby koalas rescued from the bushfires. 💙 pic.twitter.com/3WTSuNzxAH — FierceWarriorNStilettos (@InactionNever) February 15, 2020

Meer dan 1 miljard dieren zijn omgekomen in de Australische bosbranden. Volgens het Wereld Natuur Fonds is de buidelmuis zo goed als zeker uitgestorven. Het diertje kwam enkel voor op Kangaroo Island, in het zuiden van Australië. Daar hebben de branden heel hevig huisgehouden, het complete ecosysteem is daar verdwenen.

WNF verklaart dat de muizen een belangrijke rol speelden bij de verspreiding van bomen en planten. “Voor de bossen en planten, en de diversiteit daarvan zijn ze belangrijk.” Daarbij eten sommige buidelmuissoorten insecten. De dieren hadden een essentiële functie binnen het ecosysteem.

Ook de koala’s hebben het een zeer heftig brandseizoen te verduren gehad. Veel eucalyptusbomen zijn afgebrand. Koala’s, maar ook de grote suikereekhoorn en de reuzenkoeskoes eten vrijwel alleen bladeren van deze boom. Volgens Wildlife, Ecosystems en Habitat Bushfire Recovery Taskforce-voorzitter Felicity-Ann Lewis zijn er op Kangaroo Island 55000 koala’s omgekomen in de bosbranden. Naar schatting leven er op het eiland nu nog zo’n 5000 koala’s. De koalapopulaties in Australië lijken daarom af te stevenen op uitsterven.

BACK HOME: Clare the koala, who was rescued from bushfires in Australia, carefully inspected her options before selecting her first tree to climb after being released from a sanctuary over the weekend. https://t.co/mM2EQG11D2 pic.twitter.com/YZjs6qAsim — ABC News (@ABC) February 17, 2020

cc-foto: Pixabay