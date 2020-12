Australië dreigt backpackers uit te zetten na feest op strand

De Australische minister van Immigratie Alex Hawke dreigt backpackers uit te zetten als ze zich niet aan de coronamaatregelen houden. “Als iemand een bedreiging vormt voor de veiligheid of volksgezondheid, kan het visum worden ingetrokken”, aldus Hawke.

Aanleiding voor zijn waarschuwing is een uit de hand gelopen feest op Eerste Kerstdag, waarvan video’s en foto’s zijn gemaakt. Daarop is te zien hoe honderden mensen op Bronte Beach in Sydney dicht op elkaar staan, zingen en geen mondkapje dragen. Volgens ooggetuigen waren veel aanwezigen Brits, meldt de BBC.

Bronte beach parties… not so much social distancing going on… pic.twitter.com/3StFoCaWB8 — Peter Hannam (@p_hannam) December 25, 2020

De week voor Kerstmis was er voor het eerst in maanden weer een corona-uitbraak in Sydney. De stad besloot daarop nieuwe coronamaatregelen af te kondigen. Inmiddels zijn er meer dan honderd besmettingen vastgesteld in de stad.