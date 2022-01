Australië laat ‘Novax’ Djokovic het land niet in

De Servische antivaxxer en tennisser Novak Djokovic stapt naar de Australische rechter om toegang tot het land af te dwingen. Hij zit nu in een quarantainehotel, omdat hij geen goede reden kan geven waarom hij niet is gevaccineerd.

Djokovic wil over anderhalve week deelnemen aan de Australian Open. Hij had ook een medische vrijstelling gekregen om het land binnen te komen. Het is probleem is echter dat de vrijstelling is verstrekt door de tennisbond en de staat Victoria, maar niet door de federale overheid van Australië.

Bij andere tennissers groeit ondertussen de ergernis over het divagedrag van Djokovic: zij geloven niet dat er voor hen ook een uitzondering zou zijn gemaakt als ze zich niet hadden laten vaccineren.

In april 2020 verklaarde Djokovic op Facebook Live dat hij tegen inentingen is. De toptennisser nam ook nauwelijks maatregelen om een coronabesmetting te voorkomen. Integendeel: hij zoekt de drukte juist op. Zo organiseerde hij aan het begin van de pandemie een eigen tennistoernooi. In juni 2020 liep hij dan ook een infectie op.