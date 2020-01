Australië roept 3000 reservisten op mee te strijden tegen bosbranden

De Australische regering heeft 3000 reservisten opgeroepen mee te strijden tegen de bosbranden. Het is de grootste oproep van reservisten in de Australische geschiedenis. “Het besluit van vandaag brengt meer mensen op de been, meer vliegtuigen in de lucht en meer schepen op zee” zegt Morisson.

Inmiddels zijn 23 mensen om het leven gekomen. Zo’n 480 miljoen dieren hebben de branden niet overleefd, schatten wetenschappers van de universiteit van Sydney. Door de bosbranden is is 5 miljoen hectare grond verwoest, dat is 1,2 keer de oppervlakte van Nederland.

De Australische regering ontvangt vanuit alle hoeken hevige kritiek voor de lakse houding en late reactie tegen de bosbranden. Volgens Morrison zijn de branden niet heel bijzonder en waren er drogere jaren. Eerder speelde de premier het al niet handig door met vakantie te gaan naar Hawaii. Na felle kritiek keerde hij toch terug van de reis en bood later zijn excuses aan. Ook het inzetten van het Australische leger komt volgens velen te laat.

Quiet reminder that when you look at a map of the world, the country sizes on the atlas are not accurate or to scale. Australia has almost the same land mass as the United States, and we are on fire. We need your outrage.

We need your support.

We are burning. pic.twitter.com/gXVeE1ci8U — Madeleine Rose (@zhiana) January 2, 2020

De bosbranden zorgen voor bizarre weersverschijnselen zoals vuurtornado’s:

Fire Tornado Forms As Residents Flee Kangaroo Island in Australia https://t.co/ErPQG4hAy4 #Australia #FireTornado — Lucis Channel (@lucisph) January 4, 2020

WATCH: Complete darkness near Adaminaby despite it being daylight as Australian wildfires burn out of control pic.twitter.com/eVzs4Orz5U — BNO News (@BNONews) January 4, 2020

Aanhoudende droogte en harde wind met temperaturen tot 48,9 graden veroorzaken de verwoestende natuurbranden. “Het lijkt erop dat door de enorme hitte lokale weersystemen worden ontwikkeld”, meldt RFS, de meteorologische dienst van de staat New South Wales. De RFS waarschuwt bewoners om waakzaam te zijn en maatregelen te treffen voor evacuatie.

In New South Wales werden mensen geëvacueerd in een gebied dat zich over 240 kilometer uitstrekt. Tienduizenden mensen sloegen donderdag op de vlucht. Veel mensen kwamen vast te zitten in het verkeer, terwijl ze het vuur probeerden te ontvluchten. Een snelweg richting het noorden en een richting het zuiden dienden als vluchtroutes uit het rampgebied. Automobilisten zaten soms wel tien uur lang vast in het verkeer, met files van vijfentwintig kilometer lang. Militaire helikopters en schepen werden ingezet om mensen te helpen die gevangen zaten in het vuur.

• Over 6 million hectares destroyed

• At least 23 dead

• Dozens missing Mass evacuation as catastrophic bushfires worsen in Australia: https://t.co/DfSXOqzSMa pic.twitter.com/HwVYunTtR6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 4, 2020

The images coming out of Australia are apocalyptic. The scale of the fires are unprecedented. Troops and intl. aid have been mobilized. 12 million hectres of land have been burned. Half a billion flora and fauna incinerated. 24 people dead. This dwarfs the Amazon blaze. pic.twitter.com/SGgfiNgN4d — Rohan Javet Beg (@RohanBeg) January 4, 2020

De wereld reageert geschokt op het natuurdrama. Via Twitter laten verschillende sterren, waaronder Pink en Selena Gomez, weten geld te doneren aan de Australische brandweer.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp — P!nk (@Pink) January 4, 2020